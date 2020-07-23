2020-07-23T09:34:57+03:00
Общество

Из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Самару

Время в пути составит чуть больше двух часов
Мария Трапезникова
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Теперь из Екатеринбурга в Самару можно будет улететь еще чащеТеперь из Екатеринбурга в Самару можно будет улететь еще чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово увеличивается число прямых рейсов в регионы Россия, минуя пересадки в Москве. Все для развития внутреннего туризма. Ведь что еще остается делать, если границы пока что закрыты из-за пандемии коронавируса? Так, например, в августе авиакомпания Utair открывает дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Самару. Кроме нее, туда летает также авиаперевозчик «РусЛайн».

- С введением дополнительной частоты улететь в Самару можно будет семь раз в неделю – рейс запланирован со 2 августа по воскресеньям с вылетом из Кольцово в 12:50 местного времени, - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. – Время в пути составит чуть больше двух часов.

На сегодняшний день из Кольцово есть прямые рейсы более, чем в 40 городов России. И они очень популярны у пассажиров. В прошлом году, например, пассажиропоток на региональных маршрутах, не заходящих в Москву, превысил 50% в общем объеме внутрироссийских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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