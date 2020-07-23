Работы продолжаются: в Нижних Сергах после потопа откачали 57 тысяч кубометров воды

23 Июль 2020 2020-07-23T09:07:58+03:00

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Вечером 20 июля в Нижних Сергах случилось ЧП: из-за сильных ливней вода в реках вышла из берегов и затопила почти весь город. Сильнее всего пострадала улица Жукова. Многие жители эвакуировались сами, некоторым помогли выбираться из подтопленных домов прибывшие на место спасатели. К счастью, никто во время потопа не пострадал, но работы по ликвидации последствий продолжаются до сих пор.

Основные силы направлены на расчистку русла реки Заставка, в районе автомобильного и пешеходного мостов, а также ниже по течению реки. С начала аварийно-восстановительных работ оттуда было вывезено 2056 кубометров мусора. Кроме того, произведена отсыпка и грейдеровка улиц 8 Марта, Серебрянка и Декабристов. Сейчас коммунальщики и спасатели продолжают откачивать воду из приямков и подвалов металлургического комбината.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792125" frameborder="0"></iframe> В Нижних Сергах продолжаются работы по ликвидации последствий потопа.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Всего с начала работ из жилых домов и подтопленных административных зданий откачено 57300 кубометров воды, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В ликвидации задействованы 436 человек, 68 единиц техники и 19 плавсредств.

С горожанами работают психологи МЧС России, волонтеры разносят пострадавшим продуктовые наборы и питьевую воду. Охрану порядка в зоне ЧС осуществляют сотрудники полиции и Росгвардии. Кроме того, в Нижних Сергах работает межведомственная комиссия, которая оценивает пострадавшее имущество местных жителей. На следующий день после потопа в город приехал глава региона Евгений Куйвашев, а следом за ним – глава МЧС России Евгений Зиничев.

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ИСТОЧНИК KP.RU