2020-07-23T09:07:58+03:00
Общество

Работы продолжаются: в Нижних Сергах после потопа откачали 57 тысяч кубометров воды

В ликвидации последствий задействованы 436 человек [видео]
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Вечером 20 июля в Нижних Сергах случилось ЧП: из-за сильных ливней вода в реках вышла из берегов и затопила почти весь город. Сильнее всего пострадала улица Жукова. Многие жители эвакуировались сами, некоторым помогли выбираться из подтопленных домов прибывшие на место спасатели. К счастью, никто во время потопа не пострадал, но работы по ликвидации последствий продолжаются до сих пор.

Основные силы направлены на расчистку русла реки Заставка, в районе автомобильного и пешеходного мостов, а также ниже по течению реки. С начала аварийно-восстановительных работ оттуда было вывезено 2056 кубометров мусора. Кроме того, произведена отсыпка и грейдеровка улиц 8 Марта, Серебрянка и Декабристов. Сейчас коммунальщики и спасатели продолжают откачивать воду из приямков и подвалов металлургического комбината.

В Нижних Сергах продолжаются работы по ликвидации последствий потопа.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Всего с начала работ из жилых домов и подтопленных административных зданий откачено 57300 кубометров воды, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В ликвидации задействованы 436 человек, 68 единиц техники и 19 плавсредств.

С горожанами работают психологи МЧС России, волонтеры разносят пострадавшим продуктовые наборы и питьевую воду. Охрану порядка в зоне ЧС осуществляют сотрудники полиции и Росгвардии. Кроме того, в Нижних Сергах работает межведомственная комиссия, которая оценивает пострадавшее имущество местных жителей. На следующий день после потопа в город приехал глава региона Евгений Куйвашев, а следом за ним – глава МЧС России Евгений Зиничев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работают 255 человек, 52 машины, 19 лодок: в Нижних Сергах после сильнейшего потопа ввели режим ЧС. Затопленными оказались 231 частный жилой дом, семь человек эвакуировали, пять из них разметили в пунктах временного содержания (подробнее)

Машины уносит, люди забираются на крыши: на Урале река затопила город Нижние Серги. МЧС начало эвакуацию жителей (подробнее)

Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России. Евгений Зиничев летит в Нижние Серги, где 20 июля произошел потоп (подробнее)

Пострадавшие получат по 15 тысяч: как Нижние Серги пережили потоп. В городе введен режим ЧС. Корреспонденты «КП» съездили в зону бедствия (подробнее)

Советы юриста: что делать, если стихия уничтожила ваше имущество. Рассказываем, можно ли вернуть деньги за затопленный дом после паводка или упавшее на машину дерево (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца
В Екатеринбурге задержали политолога Крашенинникова
«Ласточка» Екатеринбург – Тюмень возвращается в расписание
В Екатеринбурге на два месяца перекрывают улицу Авиационную
Стало известно, когда откроется музей Ельцин Центра
На нужды пострадавших жителей Нижних Серег выделили шесть миллионов
Жители Екатеринбурга пожертвовали пострадавшим от потопа жителям Нижних Серег тонну одежды и продукты
В Нижних Сергах после потопа без электричества остаются четыре дома
Из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Самару
Работы продолжаются: в Нижних Сергах после потопа откачали 57 тысяч кубометров воды
В честь автора «Уральской рябинушки» назовут улицу в Екатеринбурге
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до конца лета вводят реверсивное движение
В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи
На Урале водителя грузовика поймали на взятке в 15 тысяч
Хроники пожара в «Денежкином Камне»: площадь возгорания выросла до 25 гектаров
«Выносили на руках»: на Урале из горящего дома эвакуировали 13 человек
На Урале в двух ДТП пострадали девятилетняя девочка и годовалый малыш
Конец недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливым
Заболевших нет только в Таборинском районе: карта COVID-19 на Среднем Урале на 22 июля 2020 года
Как будут работать музеи Свердловской области после снятия ограничений
В Екатеринбурге почти три месяца ищут 33-летнего мужчину