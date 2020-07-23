«Выносили на руках»: на Урале из горящего дома эвакуировали 13 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T06:53:33+03:00

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Ранним утром 23 июля в Первоуральске произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 06:07 о том, что на улице Строителей загорелась квартира в пятиэтажке. На место выехали восемь спасателей на трех машинах.

- На площади в два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома местных жителей – всего 13 человек. Одного из них пришлось выносить на улицу на руках. Но, к счастью, все обошлось без пострадавших. А сам пожар потушили в течение четырех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU