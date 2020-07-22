Заболевших нет только в Таборинском районе: карта COVID-19 на Среднем Урале на 22 июля 2020 года

22 Июль 2020 2020-07-22T19:54:50+03:00

Всего на 22 июля в Свердловской области лабораторно подтверждено 18 484 случая заражения COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего зараженных коронавирусом по-прежнему в Екатеринбурге

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Свердловский Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавируса на Среднем Урале. Согласно ей, лидером среди зараженного населения по-прежнему остается Екатеринбург: COVID-19 выявлен у 11 734 человек. Второе место по количеству заболевших занимает Нижний Тагил – 994 подтвержденных случая. После него – Первоуральск (462 заболевших).

Фото: скриншот

Согласно опубликованным данным, коронавирус подтвердился у 8 человек, находящихся в AVS-отеле, который сейчас работает в качестве обсерватора. Также стало известно, что COVID-19 подтвержден у 202 человек из других регионов страны.

Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Сейчас заболевших коронавирусом нет только в Таборинском районе Свердловской области. Всего на 22 июля в Свердловской области лабораторно подтверждено 18 484 случая заражения COVID-19.

С начала пандемии в регионе обследовано 791 251 человека, выполнено 850 159 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU