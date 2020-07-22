Как будут работать музеи Свердловской области после снятия ограничений

22 Июль 2020 2020-07-22T18:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться музеям на территории всего региона. Пока, правда, посещение разрешено только в индивидуальном порядке. По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, разрешение на работу музеев ждали давно, поэтому план по их поэтапному открытию был подготовлен заранее. Сегодня некоторые музеи уже готовы принимать посетителей.

- Музеи, которые являются подведомственными Минкультуры, уже встречают посетителей. В территории направлены рекомендательные письма, в соответствии с которыми будет идти постепенное открытие муниципальных музеев, - рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Но режим повышенной готовности в регионе, введенный из-за коронавирусной инфекции, все еще действует, поэтому в музеях необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В ожидании посетителей в учреждениях уже установили дозаторы для обработки рук антисептиком. На входе всем посетителям будут измерять температуру и напоминать о соблюдении масочного режима. В помещении будет регулярно обеззараживаться воздух и проводится уборка.

В помещении будет регулярно обеззараживаться воздух и проводится уборкаФото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте информационной политики отметили, что в музеях обеспечение санитарных правил требует особого подхода. В частности, при обработке поверхностей в помещениях хранения и экспозиций должны использоваться составы, испарения которых не причинят вреда музейным предметам.

- В музеях, особенно в зоне экспозиции и в хранилищах, нельзя использовать дезинфицирующие средства с содержанием хлора. Также недопустим контакт спиртосодержащих обеззараживающих салфеток с поверхностью экспонатов, поскольку они могут негативно повлиять, например, на спирторастворимые лаки, - рассказали в департаменте информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU