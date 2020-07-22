22 Июль 2020 2020-07-22T16:15:18+03:00

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Госэкспертиза разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об это рассказали в пресс-службе строительной компании «Синара-Девелопмент», которая займется возведением первого объекта. Им станет общежитие для гостей спортивных соревнований. Строители начнут работу уже в ближайшее время.

- Фасады нового комплекса будет отличать контрастное сочетание цветовых вертикалей с упорядоченной структурой оконных проемов, - рассказали в пресс-службе «Синара-Девелопмент». - Природные богатства стали главным источником вдохновения для дизайнеров проекта. Во внутренней отделке используются материалы естественных природных оттенков, древесная и каменная фактуры.

Здание будет рассчитано на размещение 1 700 человек. Согласно проекту общежитие будет состоять из трех секций. В центральной части здания будет 14 этажей, в боковых - 10. В каждой комнате, рассчитанной на двух человек, будет кухня, прихожая и санузел, совмещенный с душевой. Также спроектированы жилые модули для маломобильных групп населения, состоящие из двух универсальных комнат на одного и двух человек.

В здании будет установлено шесть лифтов. На каждом этаже будут размещены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, помещение уборочного инвентаря, учебная комната и зона отдыха.

Напомним, что ранее «Синара-Девелопмент» участвовали в строительстве конгресс-центра МВЦ Екатеринбург-Экспо и реконструкции «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU