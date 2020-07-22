2020-07-22T14:57:50+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов

Молодой человек менял госномера на своем автомобиле, чтобы скрываться от полиции
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге с помощью камер видеофиксации инспекторы ГИБДД поймали водителя, который накопил около 200 штрафов за различные нарушения ПДД: превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречку и так далее. При этом в базах Госавтоинспекции автомобиль с госномером, зарегистрированным на Range Rover, определялся как «ВАЗ».

Полицейские выяснили, что водитель иномарки закрепил на свой автомобиль госномер от «жигулей» и так попытался уйти от ответственности за нарушения ПДД. Инспекторы ГИБДД стали пристально следить за хулиганом и определили его маршрут движения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Накануне, 21 июля, водителя удалось поймать. Вместе с ним в салоне находился собственник машины. В присутствии полицейских они сверили госномера с документами на автомобиль и установили, что на иномарке были закреплены номера от другой машины. Водитель заявил, что купил их в Интернете, при этом настоящие госномера лежали у него в багажнике.

- На основании полученных объяснений водителя и собственника ТС штрафы за нарушения ПДД, допущенные автомобилем, вручены водителю для оплаты, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД оп Свердловской области. – В случае неоплаты ему грозит административная ответственность в виде уплаты штрафа в двойном размере или административный арест на срок до 5 суток. И это за каждый неоплаченный штраф.

Водителю грозит лишение прав от 6 месяцев до 1 года. В ближайшее время решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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