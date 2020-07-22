В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку с фальшивыми правами

Мужчина напал на фармацевта, связал ее и вытащил из сейфа 114,5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в ограблении аптеки, а также использовании поддельных водительских прав. По версии следствия, в конце декабря 2018 года мужчина заказал документ у неизвестного через Интернет, заплатив на него 25 тысяч. ВУ было оформлено на другого человека.

Около года мужчина ездил так по дорогам, показывая права инспекторам ГИБДД, пока однажды его не поймали. Примерно в то же время он решил ограбить аптеку, позвав с собой на «дело» знакомого. Он нашел нож, надел медицинскую маску и балаклаву в виде шапки.

- Подельники ворвались в аптеку, в которой находилась фармацевт. Обвиняемый напал на нее, обхватив рукой шею и подставив к горлу нож, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Затем, достав своей правой рукой из ее халата ключ от сейфа, открыл его и забрал все имеющиеся деньги – 114,5 тысяч рублей.

Перед тем, как сбежать, товарищи связали фармацевту руки и привязали ее к батарее. После этого украли еще и ее телефон стоимостью 20 тысяч. На инициатора ограбления завели уголовное дело и направили в суд. Теперь ему грозит от 7 до 12 лет колонии за грабеж и до 1 года тюрьмы за использование фиктивных прав.