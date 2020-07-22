2020-07-22T11:58:08+03:00
Общество

С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом

Усадьба находится недалеко от озера Таватуй
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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Под Екатеринбургом, на берегу озера Таватуй, выставили на продажу шикарную усадьбу. В ней два этажа, 10 комнат, крытый бассейн на 25 метров, терраса, спа-зона, бильярдная, детская площадка, гостевой дом с тремя спальнями и еще много всего. Заплатить за всю эту роскошь придется 250 миллионов рублей.

- Усадьба располагается на 50 сотках земли. Общая площадь – 1500 квадратных метров, с шикарным видом на озеро Таватуй, - говорится в объявлении, опубликованном на портел N1.RU. – В доме восемь спален, каждая со своей ванной, огромная кухня-гостиная, гараж, котельная, на участке сделан ландшафтный дизайн.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

По всему участку установлено видеонаблюдение. Вилла строилась для собственника, «с использованием последних технологий и дорогих стройматериалов». С одной стороны усадьбы – лес, а с другой – озеро.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
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