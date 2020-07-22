2020-07-22T11:40:32+03:00
Общество

Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД

Ранее такие устройства уже начали использовать в кассовых залах и залах ожидания вокзалов Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил и Пермь-2
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Фото: СвЖДФото: СвЖД
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В рамках работы по формированию безбарьерной среды вокзальных комплексов еще 17 индукционных петель установлены на объектах Свердловской железной дороги. Современными системами для слабослышащих граждан оборудовали вокзалы Каменск-Уральский, Первоуральск, Сургут, Пыть-Ях, Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2, Когалым, Камышлов. Ранее такие устройства уже начали использовать в кассовых залах и залах ожидания вокзалов Екатеринбург, Серов, Нижний Тагил и Пермь-2.

Индукционные петли служат для упрощения восприятия аудиоинформации в просторных помещениях с повышенным уровнем шума. Они обеспечивают качественную передачу звукового сигнала от микрофона, системы радиооповещения на импланты или слуховые аппараты слабослышащих людей, в результате пассажиры получают информацию о поездах, изменениях в расписании и т.п.

Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение маломобильных пассажиров по территории вокзальных комплексов, СвЖД планомерно работает над формированием безбарьерной среды и модернизацией инфраструктуры. Для всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья обеспечен беспрепятственный доступ к основным функциональным зонам, используется специальное оборудование. В местах перепада высот оборудуют пандусы, лифты и другие подъемные устройства. Для ориентирования слабовидящих пассажиров размещаются тактильно-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, адаптируют билетные кассы, санитарные комнаты. Обустраиваются места отдыха для маломобильных пассажиров в залах ожидания.

Для обработки заявок на услуги помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья ОАО «РЖД» с 2016 года реализует проект по развитию на вокзалах и остановочных пунктах специализированных служб помощи. На СвЖД они действуют на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и Пыть-Ях. Там, где наличие такой службы не предусмотрено, помощь предоставляется силами сотрудников вокзала и перевозчика.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. По телефону 8 (800) 775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме) и электронному адресу info@rzd.ru можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Также прием таких заявок осуществляется через официальный сайт ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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