Заместитель прокурора Свердловской области проводит личный прием в Нижних Сергах

22 Июль 2020 2020-07-22T10:42:42+03:00

Приемную ведомства открыли через день после потопа в уральском городе

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В городе Нижние Серги Свердловской области с 22 июля начала работу приемная региональной прокуратуры. Прием горожан, пострадавших от непогоды, сейчас ведет лично заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских, а также его помощники.

Прием организован по адресу улица Титова, 81. С 9 часов утра за помощью к сотрудникам ведомства обратились 10 пострадавших от потопа граждан. Жителей Нижних Серег интересует, как получить материальную помощь.

В городе ликвидируют последствия потопаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера в город выезжал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, он поручил подчиненным проконтролировать получение пострадавшими материальной помощи.

В результате потопа в городе оказались подтоплены 63 частных дома, где проживают 189 человек, в том числе 20 детей. Также в зону подтопления попали четыре административных здания. Разрушены два частных дома, еще один разрушен частично, снесен один мост, еще два моста повреждены частично.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791690" frameborder="0"></iframe> Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"Алексей БУЛАТОВ

В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU