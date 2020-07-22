Заместитель прокурора Свердловской области проводит личный прием в Нижних Сергах
В городе Нижние Серги Свердловской области с 22 июля начала работу приемная региональной прокуратуры. Прием горожан, пострадавших от непогоды, сейчас ведет лично заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских, а также его помощники.
Прием организован по адресу улица Титова, 81. С 9 часов утра за помощью к сотрудникам ведомства обратились 10 пострадавших от потопа граждан. Жителей Нижних Серег интересует, как получить материальную помощь.
В городе ликвидируют последствия потопаФото: Алексей БУЛАТОВ
Вчера в город выезжал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, он поручил подчиненным проконтролировать получение пострадавшими материальной помощи.
В результате потопа в городе оказались подтоплены 63 частных дома, где проживают 189 человек, в том числе 20 детей. Также в зону подтопления попали четыре административных здания. Разрушены два частных дома, еще один разрушен частично, снесен один мост, еще два моста повреждены частично.
Ликвидация последствий потопа в Нижних Сергах 21 июля 2020 года.Спасатели МЧС расчищают город в Свердловской области после потопа, который произошел 20 июля в Нижних Сергах. Видео: Алексей Булатов/"КП-Екатеринбург"Алексей БУЛАТОВ
В городе ввели режим ЧС муниципального характера.
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