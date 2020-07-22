2020-07-22T10:56:52+03:00
Общество

От COVID-19 погибли еще пять уральцев

Всего в регионе 210 смертей
Мария Трапезникова
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От COVID-19 погибли еще пять уральцевОт COVID-19 погибли еще пять уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще пять смертей от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале 210 погибших. Кстати, накануне министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, что специалисты в скором будущем будут пересчитывать статистику смертей и, таким образом, число погибших возрастет до 360-ти.

Кроме того, в статистику на 22 июля попали 234 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+143). Общее количество зафиксированных случаев в регионе – 18484.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за время пандемии уральские медики сумели поставить на ноги 12921 человека. Только за сутки из больниц выписали 425 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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