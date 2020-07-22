«Моя дочь – это ошибка»: неожиданное признание блогерши, забеременевшей в 12

22 Июль 2020 2020-07-22T09:44:22+03:00

Полина Фетисова рассказала, что ее ребенок должен был появиться в более позднем возрасте. Девушка призналась, что родители не уделяли должного внимания ее половому воспитанию

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История Полины Фетисовой из Среднеуральска шокировала всю страну. Школьница из пригорода Екатеринбурга забеременела от семиклассника и родила дочку в 13 лет. Понимая, что детство закончилось, молодая мама стала вести блог на Youtube и в Instagram, и теперь она – самая популярная мать-подросток в стране.

Но на днях Полина решилась на шокирующее заявление. О том, что она считает свою трехлетнюю дочурку Ульяну «ошибкой» она рассказал в посте о половом воспитании.

- Половое воспитание в наше время очень нужно, - считает Полина. - И не только от родителей, но и в школах. Каждый родитель думает, что его ребенок ещё маленький и знать про секс, откуда появляются дети, он не может. Но это не так, они знают это уже с 6-7 лет. Поэтому нужно как можно раньше разговаривать на эти темы, а не ждать подросткового возраста.

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Молодая мама признается – до беременности с ней никогда не говорили на тему секса и мальчиков. И, наверное, ранних родов можно было бы избежать.

- Если бы моя мама рассказывала мне о последствиях, о защите, то, наверное, бы я не родила в 13 лет. Своим детям я буду рассказывать про половое воспитание. Потому что я не хочу, чтобы они повторили моих ошибок. Сейчас меня могут спросить: «Твоя дочь это ошибка?». Я отвечу - да! Она была не запланирована и «сделана» по ошибке. Это не значит, что я ее не люблю и для меня она обуза. Мой ребенок – это урок мне на всю жизнь. В будущем я должна уберечь своих детей от этого. Ведь из-за своей беременности я потеряла детство, - отмечает Полина Фетисова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745919" frameborder="0"></iframe> Родила в 13 лет.Знакомьтесь, Полина Фетисова! Самая популярная мама-подросток в России. Она родила в 13 лет и не жалеет об этом

Напомним, что недавно Полину затравили в соцсетях из-за «ожирения».

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ИСТОЧНИК KP.RU