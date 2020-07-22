Приставы забрали у екатеринбуржца машину из-за долгов в 120 тысяч

22 Июль 2020 2020-07-22T07:29:08+03:00

Мужчина взял кредит, но так и не выплатил его

Изменить размер текста: A A

Житель Екатеринбурга взял кредит в одном из банков города на 120 тысяч рублей, но не смог его выплатить. Тогда судебным приставам направили исполнительный лист о взыскании задолженности. Мужчину уведомили обо всем, но тот не выплатил кредит в установленный срок.

- Тогда судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Из ответов стало известно, что у должника в собственности имеется легковой автомобиль «Лада Гранта», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Поскольку должник отказался предоставить машину, приставы разыскали ее и обнаружили на одной из стоянок Екатеринбурга.

В присутствии представителей банка, понятых и владельца автомобиля, самого должника, машину забрали и направили на хранение банку без прав пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU