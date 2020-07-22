Приставы забрали у екатеринбуржца машину из-за долгов в 120 тысяч
Житель Екатеринбурга взял кредит в одном из банков города на 120 тысяч рублей, но не смог его выплатить. Тогда судебным приставам направили исполнительный лист о взыскании задолженности. Мужчину уведомили обо всем, но тот не выплатил кредит в установленный срок.
- Тогда судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Из ответов стало известно, что у должника в собственности имеется легковой автомобиль «Лада Гранта», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Поскольку должник отказался предоставить машину, приставы разыскали ее и обнаружили на одной из стоянок Екатеринбурга.
В присутствии представителей банка, понятых и владельца автомобиля, самого должника, машину забрали и направили на хранение банку без прав пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU