22 Июль 2020 2020-07-22T06:45:48+03:00

В Екатеринбурге на День города не будут устраивать массовых гуляний Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Традиционно в августе на День города центр Екатеринбурга превращается в пестрый винегрет различных мероприятий: с одной стороны – выставка ретро-автомобилей, с другой – фестиваль «Картония», где-то проходят уличные концерты. А под вечер на Плотинке запускают масштабный салют.

В этом году планы подпортила пандемия коронавируса. Из-за запрета на большое скопление людей власти Екатеринбурга решили не проводить никаких массовых мероприятий. Об этом в эфире «Студии 41» заявил мэр Александр Высокинский.

- Эта неделя – крайняя точка по принятию решения о формате проведения Дня города. И рисковать сейчас нельзя. Через две недели после 15 августа мы должны открыть школы, и нам бы хотелось, чтобы учебный год начался офлайн, - объяснил Александр Высокинский.

При этом глава города не исключил, что гуляния по поводу Дня города придется перенести. А салют, возможно, и запустят – «на социальной дистанции».

ИСТОЧНИК KP.RU