«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС
Уже на этой неделе жители Свердловской области снова смогут посмотреть на пролетающую мимо них Международную космическую станцию (МКС). По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, это произойдет в воскресенье, 26 июля.
- Смотреть надо в 22:37, в юго-западной части неба. На высоте 6 градусов Луну пересечет МКС. Наблюдать это явление можно чуть больше трех секунд, - рассказал ученый.
Уральцы часто могут видеть на небе различные космические явления – например, в мае зафиксировали парад планет: Луна оказалась рядом с Юпитером, Сатурном и Марсом. Тогда же мимо них снова пролетала МКС. Зачастую для того, чтобы посмотреть на космические чудеса, достаточно лишь бинокля.
ИСТОЧНИК KP.RU