2020-07-22T06:27:19+03:00
Общество

«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС

Рассказываем, во сколько выглядывать в окна
Мария Трапезникова
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Фото: Владилен СанакоевФото: Владилен Санакоев
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Уже на этой неделе жители Свердловской области снова смогут посмотреть на пролетающую мимо них Международную космическую станцию (МКС). По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, это произойдет в воскресенье, 26 июля.

- Смотреть надо в 22:37, в юго-западной части неба. На высоте 6 градусов Луну пересечет МКС. Наблюдать это явление можно чуть больше трех секунд, - рассказал ученый.

Уральцы часто могут видеть на небе различные космические явления – например, в мае зафиксировали парад планет: Луна оказалась рядом с Юпитером, Сатурном и Марсом. Тогда же мимо них снова пролетала МКС. Зачастую для того, чтобы посмотреть на космические чудеса, достаточно лишь бинокля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС
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