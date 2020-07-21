В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб.
- За минувшие сутки в Свердловскои области проведено 12 428 исследований проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования, - рассказали в оперштабе.
Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 835 922. Также за сутки медики обследовали 11 573 человека. Всего с начала пандемии обследовано 779 023 человек.
Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Напомним, что сегодня подтвердились еще 227 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+128). Также новыми пациентами стали жители Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска и других муниципалитетов. С начала пандемии коронавирусом заболели 18 250 человек.
Также по данным на сегодня в регионе зафиксировали еще 10 смертей от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии скончались 205 уральцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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