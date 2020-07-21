2020-07-21T20:34:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус

Медики обследовали 11 573 человека
Алина СУРИНА
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Специалисты ежедневно проводят исследования более 12 тысяч проб на коронавирусСпециалисты ежедневно проводят исследования более 12 тысяч проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб.

- За минувшие сутки в Свердловскои области проведено 12 428 исследований проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования, - рассказали в оперштабе.

Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 835 922. Также за сутки медики обследовали 11 573 человека. Всего с начала пандемии обследовано 779 023 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что сегодня подтвердились еще 227 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+128). Также новыми пациентами стали жители Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска и других муниципалитетов. С начала пандемии коронавирусом заболели 18 250 человек.

Также по данным на сегодня в регионе зафиксировали еще 10 смертей от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии скончались 205 уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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