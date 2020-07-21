2020-07-21T20:38:18+03:00
Общество

Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах

Когда начался сильный дождь, школьница была в гостях у подруги
Алина СУРИНА
Поделиться:
Так выглядела дорога в Нижних Сергах сегодня утромТак выглядела дорога в Нижних Сергах сегодня утромФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вчера вечером из-за сильного ливня в городе Нижние Серги Свердловской области произошел настоящий потоп. Многие горожане находились во время разгула стихии на улице. Не успела добраться до дома и 10-летняя девочка, которая во время усиливавшегося дождя оказалась далеко от дома. Как она позже рассказала сотрудникам полиции, когда началась гроза. поднялся сильный ветер и вода стала затапливать улицы, она еще находилась на прогулке. Предупредив родителей по телефону, школьница осталась переждать непогоду у подруги. Папа с мамой, поняв, что самостоятельно помочь дочери не могут, обратились в отдел полиции.

- В вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Нижнесергинский» позвонила взволнованная местная жительница, которая попросила о помощи, сообщив, что в зоне подтопления у подруги в гостях находится ее несовершеннолетняя дочь, и в настоящий момент, из-за непогоды, она не может вернуться, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции выехали за девочкой сразу после звонка ее родителей. Оставив машину, несколько километров полицейские шли пешком по размытой дороге. Около полуночи инспекторы добрались до нужного дома. Вода на тот момент уже начала подтапливать двор, поэтому сотрудники полиции сначала предложили помощь жильцам. Но они решили переждать непогоду дома.

Полицейские забрали школьницу и примерно через полтора часа привезли ее домой. Сотрудники полиции подвели девочку к подъезду и передали родителям. Семья поблагодарила полицейских, а школьница призналась, что ей будет, о чем написать в школьном сочинении «Как я провела лето».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России

Во вторник, 21 июля, президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Свердловскую область, чтобы лично проконтролировать ликвидацию последствий потопа (Подробнее)

Пострадавшие получат по 15 тысяч: как Нижние Серги пережили потоп.

В городе введен режим ЧС. Корреспонденты «КП» съездили в зону бедствия (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус
Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах
Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом
В Сочи 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался с пятиметровой высоты
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Когда откроются ТЦ в Свердловской области: отвечает вице-губернатор
«Работа кипит»: Екатеринбургский ТЮЗ откроет сезон 1 сентября
На фасаде ТЮЗа в Екатеринбурге покажут детский спектакль
Стало известно, сколько денег получат жители Нижних Серег, пострадавшие от потопа
В Свердловской области снизилось число «ковидных» больных, подключенных к ИВЛ
Уральца, обвиняемого в убийстве двух человек, отправили под суд
На Урале задержали мужчину, выращивающего наркотики у себя в подвале
На Среднем Урале хотят пересчитать статистику по умершим COVID-19
В Екатеринбурге расширят дорогу в микрорайон Солнечный
Жители Екатеринбурга хотят в кино, на приём к врачу и поехать куда-нибудь: МТС зафиксировала изменения в интернет-предпочтениях россиян
Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского
Уснула за рулем: на Урале в страшной аварии погибла женщина-водитель
«Услышал слабый крик»: на Урале сотрудник Росгвардии вытащил из воды тонущего мужчину
СвЖД расширяет применение технологии перевозки грузов по согласованному с клиентом расписанию
От коронавируса погибли еще 10 уральцев
В Екатеринбурге мост на ЖБИ отремонтируют к началу августа
Площадь пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась до 19 гектаров
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
Свердловский губернатор попросил президента наградить посмертно хирурга Мансурова, погибшего от COVID-19
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
После сильнейшего потопа в Нижних Сергах прокуратура начала проверку