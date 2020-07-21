Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах

21 Июль 2020 2020-07-21T20:38:18+03:00

Когда начался сильный дождь, школьница была в гостях у подруги

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Вчера вечером из-за сильного ливня в городе Нижние Серги Свердловской области произошел настоящий потоп. Многие горожане находились во время разгула стихии на улице. Не успела добраться до дома и 10-летняя девочка, которая во время усиливавшегося дождя оказалась далеко от дома. Как она позже рассказала сотрудникам полиции, когда началась гроза. поднялся сильный ветер и вода стала затапливать улицы, она еще находилась на прогулке. Предупредив родителей по телефону, школьница осталась переждать непогоду у подруги. Папа с мамой, поняв, что самостоятельно помочь дочери не могут, обратились в отдел полиции.

- В вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Нижнесергинский» позвонила взволнованная местная жительница, которая попросила о помощи, сообщив, что в зоне подтопления у подруги в гостях находится ее несовершеннолетняя дочь, и в настоящий момент, из-за непогоды, она не может вернуться, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции выехали за девочкой сразу после звонка ее родителей. Оставив машину, несколько километров полицейские шли пешком по размытой дороге. Около полуночи инспекторы добрались до нужного дома. Вода на тот момент уже начала подтапливать двор, поэтому сотрудники полиции сначала предложили помощь жильцам. Но они решили переждать непогоду дома.

Полицейские забрали школьницу и примерно через полтора часа привезли ее домой. Сотрудники полиции подвели девочку к подъезду и передали родителям. Семья поблагодарила полицейских, а школьница призналась, что ей будет, о чем написать в школьном сочинении «Как я провела лето».

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ИСТОЧНИК KP.RU