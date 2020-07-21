21 Июль 2020 2020-07-21T18:38:17+03:00

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В Сочи 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался с пятиметровой горы. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Инцидент произошел накануне. Доставать мужчину из каньона пришлось спасателям с помощью альпинистского снаряжения.

- 20 июля в 16.10 от оперативного дежурного ЕДДС по городу Сочи в Южный РПСО поступила информация, что на территории рекреационного объекта «Белые скалы» в каньон с высоты около 5 метров упал молодой человек. Признаков жизни не подает, очевидцы спуститься к нему не могут, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

МКУ «Служба спасения города Сочи»

Добирались до места происшествия спасатели на автомобиле повышенной проходимости. Сорвавшегося со скалы екатеринбуржца обнаружили в русле реки Большая Хоста. Предположительно мужчина получил травмы таза и позвоночника.

На носилках сотрудники МЧС подняли пострадавшего на тропу. Мужчине оказали первую помощь, после чего транспортировали его к автомобилю скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU