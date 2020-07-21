2020-07-21T17:44:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда откроются ТЦ в Свердловской области: отвечает вице-губернатор

Разрешить работу ТЦ смогут, когда будут уверены в соблюдении там норм безопасности
Алина СУРИНА
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Уральцы очень ждут открытия торговых центровУральцы очень ждут открытия торговых центровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пятый день фиксируется снижение заболеваемости. Уральцы с нетерпением ждут очередных послаблений режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса. В том числе это касается открытия в регионе торговых центров. Вице-губернатор Павел Креков рассказал сегодня на брифинге, когда смогут заработать ТЦ. По его словам, пока об этом речи не идет, поскольку нет уверенности, что противоэпидемические мероприятия там будут соблюдаться должным образом.

- Мы, к сожалению, не открываем торговые центры именно потому, что это места массового скопления граждан. И тогда, когда мы будем уверены, что там будут обеспечены условия для того, чтобы люди соблюдали нормы санитарной безопасности, их открытие ускорится, - рассказал Павел Креков. - Мы апробируем этот режим тогда, когда открываем веранды. И вот сейчас разрешено питание на открытых верандах, и я должен сказать, что часть владельцев очень ответственно относится к своему делу, а часть - совершенно безответственно. И мы не хотели бы распространять этот печальный опыт на торговые центры, которые будут открываться.

Также вице-губернатор отметил, что уральцы сами препятствуют снятию ограничений, так как не соблюдают масочный режим и добавил, что увеличить процент людей в масках жители региона могут своими усилиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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