2020-07-21T16:45:18+03:00
Происшествия

Стало известно, сколько денег получат жители Нижних Серег, пострадавшие от потопа

Губернатор Свердловской области рассказал о мерах поддержки горожан
Данил СВЕЧКОВ
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За сутки в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы, из-за чего реки вышли из берегов.За сутки в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы, из-за чего реки вышли из берегов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Сергах экстренные службы продолжают ликвидировать последствия потопа. В понедельник вечером из-за сильного дождя реки, которые проходят через город, вышли из своих берегов и затопили несколько улиц. Три дома было разрушено. Кроме того вода опрокинула несколько машин и обрушила три пешеходных моста и один автомобильный. На место ЧП сегодня приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что горожанам, оказавшимся в зоне подтопления будет оказана финансовая помощь.

- Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: 5000 рублей — из муниципального бюджета, 10 000 рублей - из регионального, - отметил глава региона. - Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков.

Губернатор также отметил, что за сутки в Нижних Сергах выпало 120% месячной нормы осадков, из-за чего реки и вышли из берегов. К счастью, никто серьезных травм не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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