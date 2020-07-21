2020-07-21T13:52:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге расширят дорогу в микрорайон Солнечный

Александр Высокинский уже утвердил проект
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге расширят дорогу в микрорайон СолнечныйВ Екатеринбурге расширят дорогу в микрорайон СолнечныйФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект расширения дороги в микрорайон Солнечный – улиц 2-я Новосибирская и Лучистая, от Окружной до Нескучной. В соответствии со схемой на участках площадью 59 гектаров будут установлены тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.

- Проектом и планами по строительству предусмотрена прокладка трамвайной линии вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой – от существующего трамвайного кольца на улице Окружной до проектируемого трамвайного кольца, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Протяженность линии в одну сторону составит 1751 метр, а трамвайного кольца – около 438 метров. Для разработки проектной документации между Управлением капитального строительства Екатеринбурга и АО «Трест Уралтрансспецстрой» уже заключен муниципальный контракт. Кстати, строительство ветки обойдется в 800 миллионов рублей.

Также проектом предусмотрено расширение улицы Счастливой и реконструкции улицы Нескучной. Все работы планируется закончить до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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