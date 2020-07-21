Жители Екатеринбурга хотят в кино, на приём к врачу и поехать куда-нибудь: МТС зафиксировала изменения в интернет-предпочтениях россиян

21 Июль 2020 2020-07-21T13:40:54+03:00

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Проанализировав индекс цифровой активности жителей городов-миллионников, МТС зафиксировала изменения в интернет-предпочтениях россиян, произошедшие за два месяца.

По данным ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, жители Екатеринбурга стали меньше скролить соцсети, работать «из дома» и забросили в «дальний угол» онлайн-уроки. Зато чаще стали использовать картографические и навигационные сервисы, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео. А по росту интереса к телемедицине, Екатеринбург опережает обе столицы и все крупные города России.

Индекс цифровой активности формируется на основе обезличенных больших данных. МТС анализирует посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, картографические и навигационные сервисы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

Аналитики учитывают рост или снижение посещения тех или иных ресурсов в сравнении со средними показателями 2019 года. Отправной точкой служит индекс в 5 баллов. Изменение спроса на 25% прибавляет или отнимает один пункт индекса. С начала карантинных мер и до середины июля Екатеринбург показывает индекс в 7-8 баллов, что свидетельствует о росте цифровой активности на 50-75%. В таких городах, как Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа – индекс цифровой активности фиксируется на отметках в 9-10 баллов. Но отставание Екатеринбурга в росте говорит не об интернет-пассивности уральцев, а об изначально более высокой точке старта.

Предпочтения же у жителей разных регионов действительно отличаются. Так, если по всей стране рост популярности в 300-500% получили геймерские сервисы, то в Екатеринбурге максимальный интерес у киберспортивных сайтов не превышал 230%. И то – в июне. В июле активность сетевых игроков превысила прошлогоднюю только на 100%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам у екатеринбуржцев за два месяца увеличился почти вдвое со 130 до 215%. С начала пандемии уральцы совсем перестали разглядывать географические карты и прокладывать автомобильные маршруты. Интерес к этим сервисам весной снизился более чем на 40% к уровню 2019 года. Но, начиная с июня жители Екатеринбурга стали задумываться о загородном отдыхе и планировать отпуск. В итоге к середине июля спрос на такие сервисы пусть не на много – на 18% превысил прошлогодний.

Самое же удивительное в интернет-поведении екатеринбуржцев – это взрывной спрос на врачебные онлайн-консультации. Если в других крупных городах страны он в среднем превышал прошлогодние показатели лишь на 50%, то в Екатеринбурге в середине мая спрос на телемедицину составил 839% к показателям прошлого года. За два последующих месяца тревога уральцев о своём здоровье существенно снизилась. Но, даже в июле рост к прошлогодним показателям составляет 446%. Во всех прочих категориях интернет-сервисов уральцы похожи на других россиян – с середины весны до середины лета индекс востребованности видеоконференцсвязи, госуслуг, мессенджеров. Образовательные платформы и вовсе показывают минусовой рост к 2019 году – минус 48% в Екб и минус 32% по стране. Возможно онлайн-обучение в формате которого прошла вся четвёртая школьная четверть и половина второго семестра в вузах надолго отбило у российских школяров тягу к интернет-образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU