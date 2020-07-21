Путин наградил Эдуарда Росселя орденом Александра Невского

21 Июль 2020 2020-07-21T13:20:16+03:00

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Президент РФ Владимир Путин наградил члена Совета Федерации РФ и экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя почетным орденом Александра Невского – «за активную законотворческую деятельность». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти Эдуарта Эргартовича Росселя, - сообщается в документации.

Эдуард Россель был первым губернатором Свердловской области. Он занимал должность главы региона с 1995 по 2009 года, с 2009 по 2012 года являлся членом Совета Федерации – представителем от Свердловской области. Он также является почетным гражданином Екатеринбурга и региона.

ИСТОЧНИК KP.RU