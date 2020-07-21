Пошли в отступление: клещи успели покусать больше 30 тысяч уральцев

Клещи успели покусать больше 30 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным регионального Роспотребнадзора на 20 июля, на территории Свердловской области от клещей пострадали 30277 человек. Их активность значительно снизилась, поэтому цифра оказалась на уровне аналогичного периода за прошлый год (30239). Среди детей до 17 лет зарегистрировано семь тысяч пострадавших.

- Больше всего укусов зафиксировано в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Абсесте, Дегтярске, Артинском районе, Камышлое и Камышловском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Волчанском и Ирбитском районах, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зарегистрировано 10092 случая укусов клещей (33% от общего числа), в том числе 1826 детей.

В больницы с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализированы 133 человека (подтвердился у 18-ти), с диагнозом «клещевой боррелиоз» - 305 человек (подтвердился у 153-х). Всего в этом году в Свердловской области должны обработать от клещей 10200 гектаров территории. На сегодняшний день обработано уже 10096 гектаров.