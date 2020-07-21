Выскочила неожиданно: в Первоуральске 18-летний парень на «ВАЗ» сбил маленькую девочку
Минувшим вечером, 20 июля, в Первоуральске, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки «ВАЗ», имеющий стаж вождения всего пять месяцев, сбил ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны – девочку задело боковым зеркалом.
От удара она получил рваные раны головы и лица и была госпитализирована в ДГКБ №9 в Екатеринбург.
- Мать ребенка в момент ДТП находилась дома с другим ребенком, а дочь отпустила гулять со старшей сестрой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель «ВАЗ» пояснил, что ребенка он увидел в последний момент, поэтому наезда избежать не удалось.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД опросили всех участников и очевидцев ДТП. Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности за плохой присмотр за ребенком.
Госавтоинспекция еще раз напоминает родителям, что за детьми нужно приглядывать – особенно за маленькими. Постоянный контроль и ежедневное напоминание о соблюдении ПДД гарантируют безопасность маленьких пешеходов на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU