2020-07-21T06:39:13+03:00
Происшествия

Выскочила неожиданно: в Первоуральске 18-летний парень на «ВАЗ» сбил маленькую девочку

Ребенка госпитализировали в ДГКБ №9 в Екатеринбург
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 20 июля, в Первоуральске, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки «ВАЗ», имеющий стаж вождения всего пять месяцев, сбил ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны – девочку задело боковым зеркалом.

От удара она получил рваные раны головы и лица и была госпитализирована в ДГКБ №9 в Екатеринбург.

- Мать ребенка в момент ДТП находилась дома с другим ребенком, а дочь отпустила гулять со старшей сестрой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель «ВАЗ» пояснил, что ребенка он увидел в последний момент, поэтому наезда избежать не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД опросили всех участников и очевидцев ДТП. Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности за плохой присмотр за ребенком.

Госавтоинспекция еще раз напоминает родителям, что за детьми нужно приглядывать – особенно за маленькими. Постоянный контроль и ежедневное напоминание о соблюдении ПДД гарантируют безопасность маленьких пешеходов на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области стало больше 100 тысяч безработных
Пошли в отступление: клещи успели покусать больше 30 тысяч уральцев
Выскочила неожиданно: в Первоуральске 18-летний парень на «ВАЗ» сбил маленькую девочку
В Нижних Сергах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о судьбе закрытого рудника III Интернационала
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Свердловской области рыбу ветром унесло по воде от фермы на несколько метров
Сильные дожди и грозы: спасатели призвали уральцев соблюдать меры безопасности во время непогоды
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Уснул за рулем: на Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки
В Екатеринбурге реализуют три проекта грантовой программы «Стальное дерево»
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»