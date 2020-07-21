Выскочила неожиданно: в Первоуральске 18-летний парень на «ВАЗ» сбил маленькую девочку

21 Июль 2020 2020-07-21T06:39:13+03:00

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Минувшим вечером, 20 июля, в Первоуральске, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. По предварительным данным, 18-летний водитель легковушки «ВАЗ», имеющий стаж вождения всего пять месяцев, сбил ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны – девочку задело боковым зеркалом.

От удара она получил рваные раны головы и лица и была госпитализирована в ДГКБ №9 в Екатеринбург.

- Мать ребенка в момент ДТП находилась дома с другим ребенком, а дочь отпустила гулять со старшей сестрой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Водитель «ВАЗ» пояснил, что ребенка он увидел в последний момент, поэтому наезда избежать не удалось.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД опросили всех участников и очевидцев ДТП. Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности за плохой присмотр за ребенком.

Госавтоинспекция еще раз напоминает родителям, что за детьми нужно приглядывать – особенно за маленькими. Постоянный контроль и ежедневное напоминание о соблюдении ПДД гарантируют безопасность маленьких пешеходов на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU