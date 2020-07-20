2020-07-20T19:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус

Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования
Алина СУРИНА
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Общее количество проведенных в регионе исследований на коронавирус составляет 823 494Общее количество проведенных в регионе исследований на коронавирус составляет 823 494Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования. Также за сутки медики обследовали 11 739 человек. Общее количество исследований проб на коронавирус в регионе превысило 800 тысяч.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 823 494. Обследовано всего 767 450 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что сегодня стало известно о еще 234 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Сейчас в больницах региона проходят лечение 5 833 человека, 187 из них - в тяжелом состоянии, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 18 023 случаев COVID-19.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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