20 Июль 2020 2020-07-20T19:24:16+03:00

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В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Пробы брали у людей, имеющих показания для тестирования. Также за сутки медики обследовали 11 739 человек. Общее количество исследований проб на коронавирус в регионе превысило 800 тысяч.

- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 823 494. Обследовано всего 767 450 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что сегодня стало известно о еще 234 подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Сейчас в больницах региона проходят лечение 5 833 человека, 187 из них - в тяжелом состоянии, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 18 023 случаев COVID-19.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU