20 Июль 2020 2020-07-20T20:02:50+03:00

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В мэрии Нижнего Тагила рассказали о судьбе закрытого рудника III Интернационала, в честь которого назван целый район города.Токсичные отвалы рудника уничтожат, но перед этим их надо исследовать. Как рассказали в пресс-службе администрации города, работа по оценке объекта накопленного вреда окружающей среде запланирована на 2021 год.

- Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2021 году запланирована работа по оценке объекта накопленного вреда окружающей среде, нарушенных земель рудника (шахты «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская»), - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там же отметили, что после оценки объект планируется включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). После того, как будет разработана проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза, будет подготовлена заявка на выделение средств для проведения рекультивации.

Рудник III Интернационала является общим названием нарушенных земель. Их примерная площадь составляет 250 гектаров. После того, как рудник прекратили использовать в 1991 году, остались отвалы, провалы земной поверхности, отработанные карьеры, трассы сброса шахтных вод, зоны обрушения и так далее.

Вода в ручьях, которые протекают по территории отвалов, вступает в реакцию с химическими веществами и превращается в раствор кислот. Кислотные ручьи уничтожили лес в окрестностях рудников, они стекают в реку Тагил. Уменьшить вред, причиняемый природе, можно с помощью станции нейтрализации, как на Лёвихинском руднике, однако на руднике III Интернационала такой станции нет.

Ранее проекты рекультивации также разрабатывались дважды - в 1983 и 2001 годах. Однако мероприятия так и не были проведены, так как отсутствовало федеральное финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU