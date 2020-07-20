В Свердловской области рыбу ветром унесло по воде от фермы на несколько метров

20 Июль 2020 2020-07-20T18:21:50+03:00

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В Свердловской области, в городе Михайловск рыбью ферму ветром унесло по воде на два метра. Конструкция с форелью уплыла из-за резкого порыва ветра вчера днем. Сотрудники фермы смогли ее остановить, но рыба, тем не менее, пострадала.

- Сначала мы сидели и молились о том, чтобы температура воды не поднималась выше, из-за аномальной жары она достигла критической отметки и все наше стадо (вся рыба, которая у нас есть) была под вопросом жизни и смерти. А теперь ураган сломал крепления и наша ферма уплыла (пока что) на два метра влево. Благо там глубоко, - написала на своей странице в Facebook директор по развитию фермы Екатерина Сбоева.

Сейчас на ферме устанавливают причиненный непогодой ущерб. Окончательно его смогут подсчитать, когда опустится температура воды. По словам Екатерины Сбоевой, при такой высокой температуре воды, которая держится сейчас, рыбу тревожить нельзя. Всего до происшествия на ферме было 38 тысяч особей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="222" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791570" frameborder="0"></iframe> Ветер унес рыбью ферму.Видео: Екатерина Сбоева

ИСТОЧНИК KP.RU