2020-07-20T18:21:50+03:00
Общество

В Свердловской области рыбу ветром унесло по воде от фермы на несколько метров

Сколько форели пострадало, смогут подсчитать только когда спадет температура воды
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В Свердловской области, в городе Михайловск рыбью ферму ветром унесло по воде на два метра. Конструкция с форелью уплыла из-за резкого порыва ветра вчера днем. Сотрудники фермы смогли ее остановить, но рыба, тем не менее, пострадала.

- Сначала мы сидели и молились о том, чтобы температура воды не поднималась выше, из-за аномальной жары она достигла критической отметки и все наше стадо (вся рыба, которая у нас есть) была под вопросом жизни и смерти. А теперь ураган сломал крепления и наша ферма уплыла (пока что) на два метра влево. Благо там глубоко, - написала на своей странице в Facebook директор по развитию фермы Екатерина Сбоева.

Сейчас на ферме устанавливают причиненный непогодой ущерб. Окончательно его смогут подсчитать, когда опустится температура воды. По словам Екатерины Сбоевой, при такой высокой температуре воды, которая держится сейчас, рыбу тревожить нельзя. Всего до происшествия на ферме было 38 тысяч особей.

Ветер унес рыбью ферму.Видео: Екатерина Сбоева

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижних Серьгах после сильного ливня река затопила жилые дома
В Свердловской области за сутки провели 13 145 исследований проб на коронавирус
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о судьбе закрытого рудника III Интернационала
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Свердловской области рыбу ветром унесло по воде от фермы на несколько метров
Сильные дожди и грозы: спасатели призвали уральцев соблюдать меры безопасности во время непогоды
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Уснул за рулем: на Урале мужчина погиб в ДТП, возвращаясь с рыбалки
В Екатеринбурге реализуют три проекта грантовой программы «Стальное дерево»
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»