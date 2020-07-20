2020-07-20T15:55:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге реализуют три проекта грантовой программы «Стальное дерево»

Получателей грантов до 300 тысяч рублей определили в результате конкурсного отбора заявок
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Фото: ВИЗ-СтальФото: ВИЗ-Сталь
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) и социальный партнер Группы НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» - поддержали три проекта участников грантовой программы «Стальное дерево» по созданию площадок для спорта и семейного отдыха в Екатеринбурге.

Получателей грантов до 300 тыс рублей определили в результате конкурсного отбора заявок. Экспертная комиссия в составе представителей ВИЗ-Стали, фонда «Милосердие» и администрации Екатеринбурга оценивала актуальность и социальную направленность проектов, их влияние на качество жизни горожан.

Работники ВИЗ-Стали Ольга Щербо и Елена Крылова продолжат благоустройство сквера на улице Татищева. Дополнительно к детской площадке для малышей, установленной в прошлом году в рамках программы «Стальное дерево», Ольга построит спортивно-игровой комплекс для более старших ребят, а Елена оборудует зону для занятий воркаутом.

Еще одна многофункциональная детская площадка появится на ул. Разина. Грант на ее установку получил житель города Денис Полуэктов.

Свои проекты победители конкурса реализуют до конца 2020 года при поддержке администрации Верх-Исетского района, благотворительного фонда «Милосердие» и ВИЗ-Стали.

Информация о «Стальном дереве»

Программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие», реализовать десятки общественно полезных проектов. В 2019 году компания объявила о расширении географии «Стального дерева». Возможность получить целевые гранты появилась у сотрудников предприятий Калужской и Свердловской областей. В 2020 году был к участию в программе помимо работников Группы НЛМК пригласили жителей Екатеринбурга и других уральских городов.

С проектами «Стального дерева» прошлых лет десятки социально значимых вы можете ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube.

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