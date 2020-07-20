На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор

20 Июль 2020 2020-07-20T14:15:44+03:00

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Сегодня днем в Екатеринбурге, на Химмаше, произошло серьезное ДТП, которое, к счастью, обошлось без пострадавших. Троллейбус маршрута №6 протаранил забор. По словам очевидцев, это произошло из-за легковушки, которая не уступила дорогу общественному транспорту.

- Из-за аварии встала вся троллейбусная линия, - пишут подписчики в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу «Комсомолке» рассказали, что в аварии, к счастью, никто не пострадал – помялось только железо у легкового автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU