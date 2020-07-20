На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Сегодня днем в Екатеринбурге, на Химмаше, произошло серьезное ДТП, которое, к счастью, обошлось без пострадавших. Троллейбус маршрута №6 протаранил забор. По словам очевидцев, это произошло из-за легковушки, которая не уступила дорогу общественному транспорту.
- Из-за аварии встала вся троллейбусная линия, - пишут подписчики в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу «Комсомолке» рассказали, что в аварии, к счастью, никто не пострадал – помялось только железо у легкового автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU