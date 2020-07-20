Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»

20 Июль 2020 2020-07-20T12:59:59+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новую дебетовую карту «Комфорт», которая позволяет зарабатывать деньги с повседневных трат.

Главной фишкой нового продукта стал кешбэк на траты по жилищно-коммунальным услугам. Владелец карты «Комфорт» может получить его, оплачивая квитанции и счета по ЖКХ в мобильном банке через QR-код или раздел «Платежи». Размер кешбэка зависит от оборотов по карте в месяц: если сумма трат составила от 5 000 до 14 999 рублей, то 1,5%, если же больше — то 5%. Максимальный кешбэк — 500 рублей.

Кроме того, у владельцев карты «Комфорт» есть возможность получать еще один кешбэк — за покупки. Его размер также зависит от общей суммы трат по карте за расчетный месяц: если клиент потратил от 5 000 до 14 999 рублей, то 1 %, если больше — то 1,5%. Максимальная сумма кешбэка не ограничена.

«Люди предпочитают удобные, понятные и простые в использовании финансовые инструменты. Однако разрабатывая новые продукты, мы не останавливаемся только на этом, но стремимся помочь клиенту получить больше. Наша новая дебетовая карта «Комфорт» приносит выгоду ее владельцу не только при таких ежедневных тратах, как покупка различных товаров, но позволяет заработать кешбэк даже при оплате коммунальных услуг. Добавив к этому ряд бесплатных функций, мы создали практически идеальный для ежедневного использования финансовый инструмент», – говорит руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

Карта «Комфорт» выпускается и обслуживается бесплатно. При ее активации подключается смс-банк, услуги которого в первые два календарных месяца для клиента бесплатны, далее — 99 рублей в месяц. Наличные по карте выдаются бесплатно в банкоматах УБРиР и банков-партнеров («Альфа-Банк», «ВУЗ-Банк», «АК БАРС» БАНК). В банкоматах же других банков бесплатно выдается до 10 000 рублей в месяц. Переводы через мобильный банк клиентам УБРиР с карты осуществляются также без комиссии, бесплатно можно отправить желаемую сумму и через СБП по номеру телефона (согласно правилам СБП — до 20 000 рублей в день).

Ознакомиться с подробными условиями по карте «Комфорт» можно на сайте банка, оформить карту — в любом отделении УБРиР.