2020-07-20T12:53:48+03:00
Общество

«Его песни стали народными»: Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Евгения Родыгина

Знаменитый уральский композитор скончался в возрасте 95 лет
Лев ИСТОМИН
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«Уральская рябинушка» была одной из самых знаменитых работ композитора. Фото: из личного архива семьи Родыгиных«Уральская рябинушка» была одной из самых знаменитых работ композитора. Фото: из личного архива семьи Родыгиных
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Вечером, 19 июля 2020 года, в Екатеринбурге на 96-м году жизни от жары скончался знаменитый уральский композитор Евгений Родыгин.

В связи со смертью авторы известных песен «Уральская рябинушка» и «Песня о Свердловске» свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона назвал уход Евгения Родыгина огромной утратой для Урала, так как мы потеряли талантливого, яркого и жизнелюбивого человека.

- Это огромная утрата для нашего региона. Мы потеряли невероятно талантливого, яркого, жизнелюбивого человека, творчество которого любимо несколькими поколениями уральцев. Его песни: «Уральская рябинушка», «Едут новоселы», «Белым снегом», «Песня о Свердловске» стали поистине народными, навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

2020 год в Свердловской области ранее был объявлен городом Евгения Родыгина, теперь , по словам губернатора, этот год станет Годом памяти этого выдающегося человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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