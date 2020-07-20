2020-07-20T12:25:46+03:00
Общество

Выступят NECHAEV и Bahh Tee: уральские школьники отпразднуют выпускной во «ВКонтакте»

Масштабное онлайн-мероприятие пройдет 24 июля в 20:00
Мария Трапезникова
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Выпускной пройдет 24 июля в 20:00Выпускной пройдет 24 июля в 20:00
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Отмена традиционного выпускного в этом году – не беда. «ВКонтакте» проведет в Екатеринбурге свой «Городской выпускной» - масштабный онлайн-телемарафон с выключением выпускников со всей Свердловской области. Для бывших школьников выступят популярные музыканты, среди которых NECHAEV и Bahh Tee, а также местные молодые артисты: «раздор!», Бразис и многие другие.

«Городской выпускной» начнется 24 июля в 20:00 по местному времени. Его будут транслировать в официальном сообществе и в эфире «Четвертого канала». А сами съемки пройдут на концертной площадке «Фабрика», откуда ведущие и хедлайнеры будут связываться со вчерашними школьниками при помощи видеозвонков VK.

Выпускники не только смогут посмотреть выступления музыкантов, но и выиграть памятные призы от команды «ВКонтакте», а также получить поздравления от известных екатеринбуржцев и блогеров.

- «Городской выпускной» от «ВКонтакте» — это искренний и живой праздник, на котором выступят местные исполнители, знакомые выпускникам Екатеринбурга и Свердловской области, - рассказал руководитель программы региональных представителей «ВКонтакте» Александр Русаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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