«Эпидемия проникла в мою семью»: еще один депутат Гордумы Екатеринбурга столкнулся с коронавирусом
Коронавирус продолжает распространяться по Екатеринбургу: болезнь не щадит ни простых горожан, ни семьи народных избранников.
На этот раз с коронавирусом столкнулись близкие депутата Гордумы Екатеринбурга, коммуниста Романа Ступникова: COVID-19 диагностировали у мамы и супруги депутата.
- Еще в выходные увезли в Сысерть маму. Кто не в курсе, екатеринбуржцев с «короной» кладут туда. Следом за ней симптомы появились у жены. Скорая пояснила, что сейчас большинство лечатся дома, увозят с тяжелыми формами и возрастных пациентов, - говорит Роман Ступников.
Ранее коронавирус диагностировали у депутата Гордумы и бывшего вице-мэра Екатеринбурга Владимира Крицкого.
ИСТОЧНИК KP.RU