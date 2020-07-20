«Эпидемия проникла в мою семью»: еще один депутат Гордумы Екатеринбурга столкнулся с коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T12:07:55+03:00

В семье Романа Ступникова коронавирусом заразились два человека. Фото: личная страница депутата Гордумы в Facebook

Изменить размер текста: A A

Коронавирус продолжает распространяться по Екатеринбургу: болезнь не щадит ни простых горожан, ни семьи народных избранников.

На этот раз с коронавирусом столкнулись близкие депутата Гордумы Екатеринбурга, коммуниста Романа Ступникова: COVID-19 диагностировали у мамы и супруги депутата.

- Еще в выходные увезли в Сысерть маму. Кто не в курсе, екатеринбуржцев с «короной» кладут туда. Следом за ней симптомы появились у жены. Скорая пояснила, что сейчас большинство лечатся дома, увозят с тяжелыми формами и возрастных пациентов, - говорит Роман Ступников.

Ранее коронавирус диагностировали у депутата Гордумы и бывшего вице-мэра Екатеринбурга Владимира Крицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU