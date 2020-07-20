Как помочь утопающему: советы уральских спасателей

20 Июль 2020 2020-07-20T12:00:45+03:00

По данным регионального МЧС России на 15 июля, с начала лета в реках и озерах утонули 35 человек, из них 12 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько простых правил, которые помогут спасти жизнь и вам, и тонущему

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С наступлением теплой погоды в Свердловской области значительно выросло число трагедий на водоемах. По данным регионального МЧС России на 15 июля, с начала лета в реках и озерах утонули 35 человек, из них 12 детей. Все они купались в местах, не приспособленных для этого. Кроме того, спасатели рассказали о том, как спасти жизнь утопающему.

Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в воде вертикально, голова то и дело скрывается в волнах. Тонущий судорожно взмахивает руками, а потом взмахи вовсе прекращаются.

- Если есть лодка, подплывите на ней к тонущему и затащите его через корму, чтобы плавсредство не перевернулось. Если лодки нет, доберитесь до тонущего вплавь, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Приблизившись, обхватите его сзади на плечи, чтобы он не мог вцепиться в вас, иначе вы лишитесь возможности двигаться и можете утонуть вместе с ним.

1. Если утопающий продолжает судорожно цепляться за вас, сковывая ваши движения, возьмите его одной рукой под подбородок и подтащите к себе, чтобы его голова оказалась вровень с вашей, лицом вверх. Локтем той же руки крепко зажмите его плечо, чтобы помешать ему перевернуться, и продвигайтесь к берегу на боку или на спине.

2. Если тонущий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды.

3. Нужно также уметь оказывать первую медицинскую помощь. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка.

4. Во время искусственного дыхания тело нужно уложить на твердую поверхность, а голову запрокинуть. Воздух выдыхают в рот через марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту. При остановке сердца нужно чередовать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину 3-4 раза между вдохами. Лучше делать это вдвоем.

5. Когда из человека начнет выходить вода, которой он наглотался, нужно наклонить его голову набок. Как только пострадавший начнет дышать, перевернуть его на грудь, голову – набок и, укрыв чем-нибудь теплым, вызвать скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU