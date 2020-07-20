К берегам Черного моря: в Кольцово открываются новые рейсы в Анапу

20 Июль 2020 2020-07-20T11:31:22+03:00

Теперь до Анапы начала летать авиакомпания Azur air Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь до отечественного курорта начала летать авиакомпания Azur air

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В аэропорту Кольцово увеличивается число рейсов до российского курорта, Анапы. К берегам Черного моря с воскресенья, 19 июля, начала летать авиакомпания Azur air. Первые 185 пассажиров уже вылетели из Екатеринбурга.

- Рейсы авиаперевозчика запланированы трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям с вылетом из Екатеринбурга в 05:20 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолете Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Время в пути составил три часа.

Сейчас в Кольцово летают пять авиакомпаний 28-ю рейсами: «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия», Azur air и Utair. Анапа традиционно входит в тройку самых популярных отечественных курортных направлений у уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU