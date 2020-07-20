Посылки с вокзалов Свердловской железной дороги теперь можно отправить в 247 городов России

20 Июль 2020 2020-07-20T11:08:43+03:00

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В первом полугодии 2020 года география доставки малогабаритных посылок по системе «от вокзала к вокзалу» расширилась: теперь отправку можно сделать до 247 крупнейших вокзалов России (в конце 2019 года было 204).

Отправить и получить посылки можно, в том числе, на 15 вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях. Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в справочно-информационных стойках или в помещениях дежурного помощника начальника вокзала.

Сервис экспресс-доставки позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое и убедиться, что нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. Подробную информацию можно получить у дежурного помощника начальника вокзала или в справочных бюро вокзалов.

В Екатеринбурге СвЖД предлагает дополнительную опцию к сервису экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу» – доставка до адресата. Опция введена специально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции или по какой-либо причине не может приехать на вокзал, и позволяет заказать доставку корреспонденции с вокзала на дом (услуга платная). Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и перчатками), кожными антисептиками, прошли инструктаж по соблюдению необходимых мер профилактики.

Стоит отметить, что услуга пользуется популярностью: количество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД в I полугодии 2020 года, выросло более чем на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь было отправлено и получено свыше 3,7 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей (за 6 месяцев 2019 года – 2,9 тыс.).

Кроме того, в июне 2020 года на СвЖД к сервису подключились 11 пригородных вокзалов. Теперь получить и отправить малогабаритные посылки можно на станциях Верхнекондинская, Гороблагодатская, Дружинино, Егоршино, Заводоуковская, Ишим, Приобье, Ревда, Тавда, Чусовская, Ялуторовск.