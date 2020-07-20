Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели

20 Июль 2020 2020-07-20T07:14:18+03:00

Три дня столицу Урала будут заливать дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три дня столицу Урала будут заливать дожди

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Кажется, можно полной грудью вдохнуть запах дождя: аномальная жара в Свердловской области пошла на спад. В начале этой недели уже не будет аномальных +39, а пыль и сухость разбавит гроза. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 20 июля, спасатели объявили штормовое предупреждение. Ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25-27 м/сек, град и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше +24.

Во вторник, 21 июля, пройдет кратковременный дождь и гроза. Воздух остынет до +20…+22. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек, при грозе с порывами до 14 м/сек.

В среду, 22 июля, будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит +23…+25. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU