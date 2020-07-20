Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели
Кажется, можно полной грудью вдохнуть запах дождя: аномальная жара в Свердловской области пошла на спад. В начале этой недели уже не будет аномальных +39, а пыль и сухость разбавит гроза. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков Уралгидрометцентра.
В понедельник, 20 июля, спасатели объявили штормовое предупреждение. Ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25-27 м/сек, град и грозы. Столбики термометров не поднимутся выше +24.
Во вторник, 21 июля, пройдет кратковременный дождь и гроза. Воздух остынет до +20…+22. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек, при грозе с порывами до 14 м/сек.
В среду, 22 июля, будет облачно и дождливо. Температура воздуха составит +23…+25. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек.
ИСТОЧНИК KP.RU