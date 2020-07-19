Представлялись банком и полицией: в Екатеринбурге мошенники по телефону убедили женщину перевести им 1.8 миллиона

19 Июль 2020 2020-07-19T14:08:50+03:00

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Полиция Екатеринбурга ищет мошенников, которые обманули 57-летнюю женщину. Они убедили ее перевести им 1 миллион 800 тысяч рублей — деньги, хранившиеся на ее банковских картах. Как объяснила женщина, ей позвонил неизвестный мужчина с номера, начинающегося на «499». Он представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что они проверяют, не крадет ли кто-то из работников банка деньги со счетов клиентов. При этом женщине также предложили «обезопасить» ее деньги, переведя их на счета, которые назвал незнакомец.

- Затем потерпевшей позвонил еще один незнакомец и представился капитаном полиции, - добавляют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Он заявил, что в его производстве находится уголовное дело по факту попытки кражи денег с ее карты. Лжеполицейский порекомендовал выполнять все указания сотрудников банка. После этого напуганная женщина два дня подряд, по требованию мошенников снимала со своих счетов и переводила на указанные неизвестными номера крупные суммы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас они ищут злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU