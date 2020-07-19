2020-07-19T08:14:19+03:00
Общество

На новой неделе в Екатеринбурге спадет аномальная жара

Синоптики обещают переменную облачность и температуру воздуха не выше 25 градусов Цельсия
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Будет не так жарко, но все равно тепло.Будет не так жарко, но все равно тепло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аномальная жара начинает потихоньку спадать. Во всяком случае к такому выводу можно прийти, если посмотреть на прогнозы уральских синоптиков. Так, в понедельник, 20 июля, в столице Урала, возможно, будет дождь с грозой. А от палящего солнца нас спрячут тучи. Хотя без прояснений не обойдется.

- Температура воздуха ночью 19-21 градус Цельсия. Днем 23-25, - отмечают в ФГБУ «Уральское УГМС». - При грозе возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

Во вторник ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью возможна гроза. Температура воздуха днем — 21-23 градуса Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах
На новой неделе в Екатеринбурге спадет аномальная жара
Жители Екатеринбурга потушили Мерседес, загоревшийся во дворе
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
Отдых под присмотром: на каких водоемах на Урале дежурят спасатели
В Екатеринбурге «криминальное трио» тратило деньги с сотни чужих банковских карт
В Екатеринбурге наглый наркоман похитил телевизор через окно
На Урал идут сильные грозы и ураганный ветер: правила безопасности
На «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали дюжину красавиц
Глава Минздрава Мурашко оценил работу свердловского онкодиспансера
Пожар у вокзала в Екатеринбурге потушили: подробности ЧП
Изучить Арктику: МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям
Почему в Екатеринбурге не смотря на пандемию, прошел крестный ход: отвечает губернатор
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн
На подготовку уральских школ к 1 сентября потратят 750 миллионов рублей
На Урале больше 50 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса
Количество травмированных граждан на объектах СвЖД снизилось на 5% за полугодие
На трассе «Пермь-Екатеринбург» нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника