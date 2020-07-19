На новой неделе в Екатеринбурге спадет аномальная жара
Аномальная жара начинает потихоньку спадать. Во всяком случае к такому выводу можно прийти, если посмотреть на прогнозы уральских синоптиков. Так, в понедельник, 20 июля, в столице Урала, возможно, будет дождь с грозой. А от палящего солнца нас спрячут тучи. Хотя без прояснений не обойдется.
- Температура воздуха ночью 19-21 градус Цельсия. Днем 23-25, - отмечают в ФГБУ «Уральское УГМС». - При грозе возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.
Во вторник ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью возможна гроза. Температура воздуха днем — 21-23 градуса Цельсия.
ИСТОЧНИК KP.RU