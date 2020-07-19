На новой неделе в Екатеринбурге спадет аномальная жара

19 Июль 2020 2020-07-19T08:14:19+03:00

Будет не так жарко, но все равно тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аномальная жара начинает потихоньку спадать. Во всяком случае к такому выводу можно прийти, если посмотреть на прогнозы уральских синоптиков. Так, в понедельник, 20 июля, в столице Урала, возможно, будет дождь с грозой. А от палящего солнца нас спрячут тучи. Хотя без прояснений не обойдется.

- Температура воздуха ночью 19-21 градус Цельсия. Днем 23-25, - отмечают в ФГБУ «Уральское УГМС». - При грозе возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

Во вторник ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ночью возможна гроза. Температура воздуха днем — 21-23 градуса Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU