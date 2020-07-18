В Екатеринбурге «криминальное трио» тратило деньги с сотни чужих банковских карт

18 Июль 2020 2020-07-18T15:18:41+03:00

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В Екатеринбурге трое молодых преступников 29, 28 и 24 лет, решили жить «на широкую ногу» за чужой счет. Для этого банда приобрела через мессенджер у пока неустановленного злоумышленника реквизиты банковских карт.

После этого участники «криминального трио» стали скупать товары в интернет-магазинах, тратя деньги с чужих карт. Успели совершить больше сотни покупок, но были вычислены силовиками.

- Данные карт они водили в интернет-магазинах, похищая денежные средства, заказывая себе товары и услуги. В ходе обысков изъяты множество сим-карт, банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры, - рассказывают в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Один из любителей халявы до суда отправился в СИЗО, двое его соучастников получили в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут гражданина, который «слил» троицы данные банковских карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU