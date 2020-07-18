В Екатеринбурге наглый наркоман похитил телевизор через окно

18 Июль 2020 2020-07-18T14:52:14+03:00

Мужчина промышлял кражами в Кировском районе. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

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В Екатеринбурге незадачливый 27-летний местный житель, часто «балующий» себя наркотиками и алкоголем, украл телевизор, но был пойман его хозяином.

Дело было так: 13 июля житель дома 9/1 по улице Пионеров нанял мастера для замены окон в своей квартире на первом этаже. Во время ремонта, когда старые окна уже были демонтированы, хозяин зашел в комнату и увидел, что со стены пропал телевизор.

Мужчина выглянул в оконный проем, откуда неторопливо отходили с его техникой двое неизвестных персонажей. Хозяин телевизора выбежал из подъезда и потребовал отдать ему его собственность.

Но сделать это сразу не удалось. Один из грабителей поинтересовался, есть ли у мужчины документы на этот самый телевизор. В ответ тот заявил о намерении вызвать на помощь полицейских. Объясняться со стражами порядка в планы воров не входило, поэтому они поставили краденый телевизор на газон и поспешили удалиться.

Вор несет украденный телевизор в Екатеринбурге.Наркоман не хотел отдавать украденную вещь владельцу, потребовав с него документы. Видео: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Гражданин занес вещь домой, после чего все-таки вызвал полицию, тенаглого грабителя нашли, как и его подельника. Оказалось, что 27-летний мужчина, потребовавший документы с хозяина телевизора, уже был замечен в подобных кражах.

Так, например, совсем недавно он обокрал квартиру собственных родителей, взломав замок. Уходя, мужчина пожалел предков, сунув отвертку в почтовый ящик вместе с запиской о том, что ей можно открыть дверь.

Деньги безработному воришке были нужны на алкоголь и наркотики. Теперь в отношении него возбуждены несколько уголовных дел по статье «Кража». Мужчину отправили под стражу, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

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