На Урал идут сильные грозы и ураганный ветер: правила безопасности
В воскресенье, 19 июля, в Свердловской области ожидаются сильные грозы с градом и порывистый ветер до 25-27 метров в секунду. При этом, на Среднем Урале сохранится аномально жаркая погода: +31 … +33 градуса.
Грозы пройдут преимущественно на юге региона, а также в ряде других территорий, в связи с чем спасатели МЧС рассказали о правилах безопасности.
Если гроза застала в водоеме: нужно выйти из воды и отойти подальше от водоема. Лучше спрятаться в укрытии, например, в овраге – сядьте, обхватив колени руками. Если оказались в лодке – поспешите к берегу, и ни в коем случае, не добравшись до укрытия, не включайте смартфон.
Если гроза застала в лесу или в парке: не используйте для укрытия деревья, особенно опасны ель, тополь, сосна и дуб. При ударе молнии дерево может упасть или даже вспыхнуть. Лучше всего укрыться в кустарнике.
Если ливень застал вас за рулем автомобиля: остановитесь, так как видимость на дороге сильно ухудшится, а вспышки молнии могут ослепить водителя. Закройте окна и двери транспортного средства, опустите антенну и заглушите двигатель. Не паркуйтесь у деревьев или рекламных щитов.
Если оказались на улице, то спасатели настоятельно советуют укрыться в надежном помещении. Не стоит прятаться под столбами освещения, рекламными щитами.
В случае опасности или ЧП – звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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