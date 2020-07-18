На «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали дюжину красавиц
В уральской столицы организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали всего 12 красавиц для участия в мероприятии.
По словам члена организационного комитета конкурса Натальи Шаховой, на конкурс было подано немало заявок. Однако принято решение ограничить число участниц «Мисс Екатеринбург-2020», так как в условиях пандемии удобнее работать с меньшим числом девушек.
Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников
Снижение числа заявок организаторы также связали с переносом Единого государственного экзамена и пандемии коронавируса.
Ранее на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Наталья Шахова рассказала, что конкурс «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников – подробнее.
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ИСТОЧНИК KP.RU