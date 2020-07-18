На «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали дюжину красавиц

18 Июль 2020 2020-07-18T12:24:48+03:00

На конкурс отобрали всего 12 участниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на конкурс подано меньше заявок из-за коронавируса и переноса ЕГЭ

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В уральской столицы организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали всего 12 красавиц для участия в мероприятии.

По словам члена организационного комитета конкурса Натальи Шаховой, на конкурс было подано немало заявок. Однако принято решение ограничить число участниц «Мисс Екатеринбург-2020», так как в условиях пандемии удобнее работать с меньшим числом девушек.

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников 00:00 00:00

Снижение числа заявок организаторы также связали с переносом Единого государственного экзамена и пандемии коронавируса.

Ранее на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Наталья Шахова рассказала, что конкурс «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников – подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU