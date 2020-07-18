2020-07-18T12:24:48+03:00
Общество

На «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали дюжину красавиц

В этом году на конкурс подано меньше заявок из-за коронавируса и переноса ЕГЭ
Лев ИСТОМИН
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На конкурс отобрали всего 12 участницНа конкурс отобрали всего 12 участницФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столицы организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург-2020» отобрали всего 12 красавиц для участия в мероприятии.

По словам члена организационного комитета конкурса Натальи Шаховой, на конкурс было подано немало заявок. Однако принято решение ограничить число участниц «Мисс Екатеринбург-2020», так как в условиях пандемии удобнее работать с меньшим числом девушек.

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников

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Снижение числа заявок организаторы также связали с переносом Единого государственного экзамена и пандемии коронавируса.

Ранее на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Наталья Шахова рассказала, что конкурс «Мисс Екатеринбург-2020» проведут без купальников – подробнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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