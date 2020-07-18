Глава Минздрава Мурашко оценил работу свердловского онкодиспансера

18 Июль 2020 2020-07-18T11:41:30+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Екатеринбург, посетив во время официального визита Центр лучевой терапии в Свердловском областном онкологическом госпитале.

- То, что мы сегодня видели – лучевую терапию, в том числе использование рентгенэндоваскулярных вмешательств для определенных категорий пациентов – это еще один большой шаг к современному оказанию медицинской помощи, – заявил министр по итогам визита.

Также Мурашко отметил, что на Урале сейчас формируется регистр пациентов с онкологией, который позволяет отслеживать больных в системе и оказывать им своевременную помощь.

Ситуацию с лечением онкологии министр обсудил с полпредом и губернаторомФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в Свердловской области создается Центр ядерной медицины, который дает возможность с помощью современных технологий своевременно диагностировать рак. Часть проекта стали и Центр лучевой терапии, который может принимать больше 1,8 тысячи пациентов в год. Это отделение станет ведущим в стране.

Также Михаил Мурашко посетил Референсный центр лучевой терапии на базе онкологического диспансера. Это единой клиническое и диагностическое информационное пространство, в рамках которого объединены знания и опыт врачей-рентгенологов Свердловской области.

Центр позволяет обрабатывать 200 тысяч исследований, проводит 15 тысяч телемедицинских консультаций в год.

ИСТОЧНИК KP.RU