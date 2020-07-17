Изучить Арктику: МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям

17 Июль 2020 2020-07-17T20:11:24+03:00

МегаФон и «Росгеология» начинают совместные исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию

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МегаФон и «Росгеология» начинают совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Экспедиция начнется в Мурманске и продлится три месяца.

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км.

Морские исследования станут первым этапом проекта, они нужны для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию, отмечают в МегаФоне.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Фото: предоставлено МегаФон

Росгеология имеет огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке. Эти компетенции помогут при реализации грандиозного коммуникационного проекта.

«Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», – отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.

Впервые в мире подводный оптико-волоконный кабель будет прокладываться в тяжелых ледовых условиях Арктики. Внутри кабеля находится оптоволокно, защищенное несколькими слоями брони из металла и пластика. На большой глубине диаметр кабеля будет составлять всего 1,5 см. На участках, где он может подвергнуться внешнему воздействию, например, вблизи берега, его диаметр увеличится до 7 см.

Проект соединит континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.