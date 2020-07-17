2020-07-17T19:43:35+03:00
Общество

Почему в Екатеринбурге не смотря на пандемию, прошел крестный ход: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев рассказал, что всем паломникам были выданы маски
Алина СУРИНА
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Крестный ход сегодня ночью Фото: Ирина СМИРНОВАКрестный ход сегодня ночью Фото: Ирина СМИРНОВА
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Сегодня ночью в Екатеринбурге больше 10 тысяч людей прошли крестный ход в память о расстреле царской семьи Николая II. Шествие паломников не отменили, не смотря на ситуацию с коронавирусом, которую глава региона Евгений Куйвашев назвал сегодня напряженной. Губернатора на его странице в Instagram спросили, почему разрешили крестный ход. В своем ответе Евгений Куйвашев подчеркнул, что организаторы «Царских дней» после переговоров с представителями власти перенесли в онлайн значительное число традиционных мероприятий.

- Но было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом по традиционному маршруту. Поэтому прорабатывался вопрос строгого следования рекомендациям Роспотребнадзора и в части масок, и в части социального дистанцирования, - написал губернатор.

По словам Евгения Куйвшева, все средства индивидуальной защиты имелись в необходимом количестве. Верующим, приходившим на мероприятия, выдавали маски. Ранее епархия и оперштаб давали рекомендации о соблюдении мер безопасности.

- Я считаю, что это все-таки лучше, чем, если бы памятное мероприятие приобрело характер стихийный и прошло без каких-либо попыток снизить риски, как уже было в некоторых других регионах, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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