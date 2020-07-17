2020-07-17T19:14:31+03:00
Общество

Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн

Раньше для этого клиентам необходимо было посещать офис банка
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В ВТБ Онлайн появилась возможность заказать справку об уплаченных процентах по ипотечному кредиту — документ нужен для получения имущественного налогового вычета. Раньше для этого клиентам необходимо было посещать офис банка, теперь весь процесс доступен онлайн и занимает всего пару минут.

Чтобы получить услугу, клиенту нужно перейти в раздел «Заказ справок» во вкладке «Прочее» в мобильном приложении и выбрать справку «Об уплаченных процентах». В интернет-банке услугу можно найти, нажав на профиль пользователя. Затем система предложит выбрать, по какому из кредитных продуктов нужно оформить документ. Далее клиент выбирает год, за который хочет получить справку, и указывает email, куда она поступит. Таким образом, процесс получения справки займет минуту.

«Мы видим, как стремительно "уходят в цифру" различные государственные сервисы. Например, подать заявку на получение налогового вычета в Федеральную налоговую службу уже можно в режиме онлайн. Для этого нужно иметь в цифровом виде все нужные документы, в том числе справку об уплаченных процентах. Обычно за ней нужно идти в офис банка. Мы решили помочь нашим клиентам сэкономить время и добавили в ВТБ Онлайн возможность получить справку не выходя из дома. Уверен, этот сервис будет востребован среди клиентов банка и поможет им легко оформить налоговый вычет», – отметил Михаил Бутурлин, начальник управления "Сквозные бизнес-компоненты" ВТБ.

Справка об уплаченных процентах нужна для получения налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке. При этом полученная через ВТБ Онлайн справка будет действительна в Федеральной налоговой службе — на ней есть печать и факсимиле ответственного сотрудника.

Если у клиента нет подтвержденной учетной записи на сайте ФНС (nalog.ru), он сможет зайти туда с помощью портала «Госуслуги». В случае если пользователь еще не зарегистрирован на портале или не подтвердил там свою учетную запись, это можно сделать буквально за несколько минут через ВТБ Онлайн: услуга доступна как в мобильном приложении, так и в интернет-банке.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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