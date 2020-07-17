На подготовку уральских школ к 1 сентября потратят 750 миллионов рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T18:56:33+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рассказал на своей странице в Instagram в каких условиях будут учиться школьники в новом учебном году. О том, что изменится в школах, если в учебный процесс получится войти в полноценном режиме, глава региона написал на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос одного из уральских учителей. Евгений Куйвашев написал, что на сегодняшний день сложно сказать в каком режиме мы начнется новый учебный год. Это решение, как и другие, касающиеся послаблений коронавирусного режима, зависит от эпидемиологической обстановки.

- Система образования Свердловской области готова к любым вызовам. Конец этого учебного года показал, что и педагоги, и ученики, и их родители, от которых, конечно же, тоже многое зависит, успешно справляются с обучением в дистанционном режиме, для этого есть все ресурсы. Хотя и обеспокоенность вашу и родителей понимаю: лучше, если нам все же сразу удастся войти в учебный процесс в полноценном режиме. Точно могу сказать, что мы сегодня делаем все от нас зависящее, чтобы 1 сентября наши дети встретили День знаний традиционно - в школах, - сообщил губернатор.

На то, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность детей из бюджета выделят 750 миллионов рублей. Деньги, по словам губернатора, пойдут на бесконтактные дозаторы для крупных учебных заведений, установку переносных обеззараживающих ламп, подходящих для дезинфекции больших помещений. Кроме того обсуждается закупка приборов для очистки и обеззараживания воздуха для школьных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU